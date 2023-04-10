Сотрудницу российского детдома обвинили в избиении ребенка в детсаду

Сотрудницу детского дома в Свердловской области обвинили в избиении воспитанника, которого она привела в детсад. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщает KP.RU.

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Инцидент произошел в поселке Мартюш под Каменском-Уральским. Один из местных жителей рассказал, что ребенок, проживающий в воспитательном учреждении, пришел на занятия в сопровождении соцработницы. По его утверждению, женщина грубо обращалась с воспитанником и избила его за непослушание.

«У мальчика была в руках палка. Женщина отобрала ее, на что ребенок устроил истерику. Потом мальчик не захотел раздеваться, за что получил серию ударов руками. Это видела также нянечка всевозрастной группы», — сообщил россиянин, отметив, что свидетельницей произошедшего стала его жена, которая привела в детсад его сына.

Он добавил, что после случившегося сотрудница детского дома схватила ребенка за шиворот и потащила по лестнице на второй этаж. Мужчина подчеркнул, что обратился в полицию и в региональное управление Следственного комитета России.