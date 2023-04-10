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На севере Санкт-Петербурга произошла массовая драка

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В «Контакт-баре» на севере Санкт-Петербурга произошла массовая драка, в результате которой пострадали два человека из Африки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

Двое африканцев пострадали в результате массовой драки в Петербурге
© ТАСС

По предварительным данным, конфликт возник на почве ревности.

«Началось все из-за ревности и обвинений в излишнем внимании к девушке одного из завсегдатаев. Ссора переросла в драку, когда на двух иностранцев набросилось больше десятка парней. Их якобы избили и залили газом из баллончика», — говорится в публикации.

Пострадавшие покинули заведение до того, как приехала полиция. По данным Telegram-канала, в настоящее время их разыскивают. В отделение полиции доставили семь человек для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Массовая драка произошла в вагоне метро Москвы

Ранее сообщалось о массовой драке в поселке Редкино Конаковского района Тверской области. Как стало известно, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 апреля. В настоящее время проводят проверку по данному делу. По результату проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

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