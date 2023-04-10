Двое африканцев пострадали в результате массовой драки в Петербурге

В «Контакт-баре» на севере Санкт-Петербурга произошла массовая драка, в результате которой пострадали два человека из Африки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, конфликт возник на почве ревности.

«Началось все из-за ревности и обвинений в излишнем внимании к девушке одного из завсегдатаев. Ссора переросла в драку, когда на двух иностранцев набросилось больше десятка парней. Их якобы избили и залили газом из баллончика», — говорится в публикации.

Пострадавшие покинули заведение до того, как приехала полиция. По данным Telegram-канала, в настоящее время их разыскивают. В отделение полиции доставили семь человек для того, чтобы установить обстоятельства произошедшего.