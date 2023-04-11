$79.50+0.1487.10+0.37

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене мужчину в Сахалинской области

В Сахалинской области сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ, который планировал выехать на территорию Украины и вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против ВС РФ.

ФСБ задержала подозреваемого в госизмене в Сахалинской области
© ТАСС

Сообщается, что мужчина собирался выехать на Украину транзитом через территорию третьей страны.

В отношении гражданина Российской Федерации возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Ранее сотрудники ФСБ России пресекли поставку крупной партии наркотиков из Латинской Америки. По данным спецслужб, 700 кг кокаина планировалось поставить в Европейский союза, а часть реализовать в России.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий