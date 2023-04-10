$79.50+0.1487.10+0.37
16 минут назад

ФСБ изъяла почти 700 кг кокаина, который переправляли в ЕС через РФ

Никита Бородкин

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который перевозили из одной из латиноамериканских стран в Евросоюз через Россию. Как сообщает ТАСС, это крупнейшая партия наркотика, изъятого в стране за последние годы.

ФСБ изъяла 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Оптовая партия находилась в арендованном на подставное лицо складском помещении в Московской области. В дальнейшем наркотики собирались отправить в одну из стран Евросоюза, а часть партии планировали сбыть на российском черном рынке.

Силовики установили личности трех злоумышленников, которые прибыли в страну для выполнения многоэтапной операции по переправке запрещенных веществ в ЕС. Двое из них имели гражданство Колумбии, а третий был гражданином одного из государств Евросоюза. Они должны были получить кокаин, переупаковать его и отправить через пункты пропуска на границе. Правоохранители задержали преступников с поличным.

Специалисты оценивают стоимость такой партии на российском черном рынке в 2,5 млрд рублей. Вместе с тем розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль в размере не менее 6 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело, наркодилеры заключены под стражу. Российское законодательство предусматривает в качестве наказания за подобное преступление лишение свободы на срок до 20 лет, отметили в ФСБ.

Происшествия,ФСБ,ЕС,Горячая новость,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий