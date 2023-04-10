ФСБ изъяла 700 кг кокаина на 2,5 млрд рублей в Подмосковье

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) изъяли 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который перевозили из одной из латиноамериканских стран в Евросоюз через Россию. Как сообщает ТАСС, это крупнейшая партия наркотика, изъятого в стране за последние годы.

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Оптовая партия находилась в арендованном на подставное лицо складском помещении в Московской области. В дальнейшем наркотики собирались отправить в одну из стран Евросоюза, а часть партии планировали сбыть на российском черном рынке.

Силовики установили личности трех злоумышленников, которые прибыли в страну для выполнения многоэтапной операции по переправке запрещенных веществ в ЕС. Двое из них имели гражданство Колумбии, а третий был гражданином одного из государств Евросоюза. Они должны были получить кокаин, переупаковать его и отправить через пункты пропуска на границе. Правоохранители задержали преступников с поличным.

Специалисты оценивают стоимость такой партии на российском черном рынке в 2,5 млрд рублей. Вместе с тем розничный сбыт мог принести наркосиндикату прибыль в размере не менее 6 млрд рублей.