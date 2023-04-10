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36 минут назад

На Пхукете российский турист разбился на мотоцикле

Елена Прошина

В Таиланде произошла авария с участием российского туриста, который погиб на месте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Phuket News.

ДТП произошло на проселочной дороге в центре города Пхукет. 36-летний Максим со своим братом 32-летним Андреем ехал на мотоцикле. Братья направлялись на водопад Банг Пэ в Па Кхлок. В какой-то момент водитель не справился с управлением, мотоцикл слетел с дороги и разбился.

На место происшествия прибыли полицейские и спасатели. Уточняется, что водитель от полученных травм скончался на месте. Его младший брат на момент прибытия врачей находился в сознании, он смог пообщаться с полицейскими, после чего был доставлен в больницу.

Ранее в комитете по безопасности дорожного движения Таиланда заявили, что с начала года на Пхукете в авариях погибли 38 человек, еще 6422 человека получили различные ранения в результате ДТП.

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