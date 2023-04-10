Момент падения колеса обозрения в Приморье попал на видео

Ранее сообщалось, что дети едва не пострадали во время катания на карусели в сочинском парке. Инцидент произошел в Хостинском парке 15 марта. Во время запуска аттракциона "Крылатые качели" на детей чуть не упала железная лестница, оставленная рабочими у главной опоры карусели. Рядом с лестницей во время ее громкого падения находился оператор аттракциона. Родители детей были недовольны ее отношением к работе, а позже заявили, что девушка вела себя неадекватно, хамила им, и включила карусель, не удостоверившись, что ее действительно можно безопасно запускать.