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19 минут назад

Момент падения колеса обозрения в Приморье попал на видео

Газета.Ru

Момент падения колеса обозрения во Владивостоке попал на видео, сообщает телеканал "Звезда". По данным канала, аттракционы в старом парке Арсеньева закрыты уже несколько лет из-за аварийного состояния.

Власти заявили, что демонтаж колеса был плановым.

Ранее сообщалось, что дети едва не пострадали во время катания на карусели в сочинском парке. Инцидент произошел в Хостинском парке 15 марта. Во время запуска аттракциона "Крылатые качели" на детей чуть не упала железная лестница, оставленная рабочими у главной опоры карусели. Рядом с лестницей во время ее громкого падения находился оператор аттракциона. Родители детей были недовольны ее отношением к работе, а позже заявили, что девушка вела себя неадекватно, хамила им, и включила карусель, не удостоверившись, что ее действительно можно безопасно запускать.

Известно, что проверка по признакам ненадлежащей работы аттракциона была организована следственным отделением СК по региону.

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