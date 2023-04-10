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7 минут назад

Россиянка покончила с собой после обмана мошенников

Lenta.ru

В Железногорске-Илимском Иркутской области женщина покончила с собой после обмана мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Россиянка покончила с собой после обмана мошенников
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным авторов канала, россиянку обманули почти на миллион рублей при покупке квартиры. Известно, что женщина вместе с мужем взяла кредит на 960 тысяч рублей и оформила сделку по квартире через посредницу, которая забрала деньги и скрылась.

Впоследствии муж жительницы российского региона скончался. Женщина пыталась забыть случившееся, ради чего сыграла свадьбу с новым избранником. Она совершила самоубийство во время подготовки ко дню рождению дочери нового мужа. Отец именинницы в этом время выпил и лег спать.

Ранее в Свердловской области восьмиклассник покончил с собой в день рождения матери, когда получил две двойки. По словам учителей, мальчик пришел в школу в хорошем настроении. Однако после третьего урока он внезапно ушел с занятий.

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