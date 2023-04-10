$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в граничащем с Украиной регионе

Lenta.ru

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области. О попытке атаки на граничащий с Украиной российский регион пишет Telegram-канал SHOT.

Беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в Курской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, беспилотный летательный аппарат был начинен взрывным устройством — его обломки нашли в Суджанском районе Курской области примерно в двух километрах от границы с Украиной.

Дрон не долетел до электроподстанции, так как упал. Никто не пострадал. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее украинский беспилотник «Лелека-100» заметили и посадили в Курской области. Предварительно, с помощью устройства противник намеревался выведать информацию о позициях российской техники. Украинская сторона планировала в перспективе вести минометные обстрелы по данным, собранным «Лелекой-100».

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Происшествия,Владимир Путин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий