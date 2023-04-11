$79.50+0.1487.10+0.37
12 минут назад

В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео

Lenta.ruиещё 3

Подростки толпой разгромили автобус на остановке на улице Есенина в Санкт-Петербурге. Происшествие попало на видео, которое опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как группа школьников бьет стекла в общественном транспорте и пугает пассажиров. Кроме того, агрессивные несовершеннолетние пристают к прохожим.

Позже сотрудники полиции доставили в отдел пятерых подростков для разбирательства. В числе хулиганов были и девочки.

10 апреля в новосибирском Бердске подростки избили охранника и кассира в кинотеатре «Орион». На место приехала полиция, правонарушителей задержали. До этого сообщалось, что в Петербурге девочки-подростки жестоко избили 19-летнего охранника бара.

Происшествия,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий