В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео

Подростки толпой разгромили автобус на остановке на улице Есенина в Санкт-Петербурге. Происшествие попало на видео, которое опубликовал телеканал 78.ru.

На кадрах видно, как группа школьников бьет стекла в общественном транспорте и пугает пассажиров. Кроме того, агрессивные несовершеннолетние пристают к прохожим.

Позже сотрудники полиции доставили в отдел пятерых подростков для разбирательства. В числе хулиганов были и девочки.