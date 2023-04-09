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59 минут назад

"Страна.ua": пожар начался после взрыва в Киевской области

Газета.Ru

Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, сообщает украинское издание "Страна.ua".

"Страна.ua": пожар начался после взрыва в Киевской области
Фото: Телеграм-канал «Реальный Киев/Новости Украина»Телеграм-канал «Реальный Киев/Новости Украина»

Причина пожара пока неизвестна, уточняет СМИ.

"Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - говорится в публикации.

Официальных сообщений от властей не поступало. В свою очередь Telegram-канал "Реальный Киев" опубликовал фото пожара.

В подписи к фото указано, что "полыхает масштабно", однако "спасатели уверяют, что пожар носит бытовой характер".

Ранее "Страна.ua" сообщала о воздушной тревоге в Николаевской области.

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