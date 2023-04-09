"Страна.ua": пожар начался после взрыва в Киевской области

Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Фото: Телеграм-канал «Реальный Киев/Новости Украина» Телеграм-канал «Реальный Киев/Новости Украина»

Причина пожара пока неизвестна, уточняет СМИ.

"Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - говорится в публикации.

Официальных сообщений от властей не поступало. В свою очередь Telegram-канал "Реальный Киев" опубликовал фото пожара.

В подписи к фото указано, что "полыхает масштабно", однако "спасатели уверяют, что пожар носит бытовой характер".