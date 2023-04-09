"Страна.ua": пожар начался после взрыва в Киевской области

Взрыв произошел в Киевской области, после чего начался пожар, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Причина пожара пока неизвестна, уточняет СМИ.
"Сообщений о прилетах не было и тревога не объявлялась", - говорится в публикации.
Официальных сообщений от властей не поступало. В свою очередь Telegram-канал "Реальный Киев" опубликовал фото пожара.
В подписи к фото указано, что "полыхает масштабно", однако "спасатели уверяют, что пожар носит бытовой характер".
Ранее "Страна.ua" сообщала о воздушной тревоге в Николаевской области.