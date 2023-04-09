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Около 50 человек пострадали на турецкой свадьбе в Дюссельдорфе

Порядка 50 человек пострадали на турецкой свадьбе в немецком Дюссельдорфе, сообщает Bild.

Около 50 человек пострадали на турецкой свадьбе в Дюссельдорфе
© Газета.Ru

По информации издания, для проведения свадьбы были арендованы залы для праздничных мероприятий в районе Мерзенбройх. Вечером одному из гостей пришлось вызвать "скорую" из-за проблем с кровообращением. Когда медики прибыли на место, сработало устройство, оповещающее об опасной концентрации угарного газа.

К месту были направлены пожарные и спасательные службы, людей эвакуировали из здания. Пожарные спустились в подвал, где ранее располагались два бензиновых электрогенератора. Они и еще несколько радиаторов отопления, используемых внутри здания, до мероприятия были отключены и вынесены на улицу. Пожарные использовали мощное оборудование для подачи свежего воздуха в здание, пишет Bild.

В полиции уточнили, что 34 гостя свадьбы госпитализировали с симптомами отравления, еще 20 человек сами обратились в больницы.

На празднике присутствовали от 150 до 200 человек. Полиция выясняет причины произошедшего.

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