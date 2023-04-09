В российском регионе с рельс сошли восемь вагонов с углем

В Березовском районе Красноярского края вечером 9 апреля восемь вагонов, груженых углем, сошли с рельс. О происшествии сообщает ТАСС.

Фото: Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom Matthew Nichol / Shutterstock / Fotodom

«Сегодня около 21:00 по местному времени в Березовском районе Красноярского края на железнодорожной станции Красноярск-Восточный Красноярской железной дороги произошел сход восьми груженных углем вагонов без их опрокидывания», — заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили, что сход вагонов не повлиял на движение пассажирских поездов. Пострадавших и угрозы местной экологии нет. На место инцидента из Красноярска был направлен восстановительный поезд. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.