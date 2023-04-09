В Москве мужчина напал на продавца шаурмы и получил удар ножом

В московском районе Медведково мужчина напал на продавца из-за того, что ему не понравился вкус шаурмы, и получил в ответ удар ножом. Об этом сообщается в Москва ».

Нетрезвый покупатель приобрел в ларьке шаурму, вкус которой ему не понравился, после чего он начал оскорблять сотрудника точки общепита и обвинять его в попытке отравить мужчину. После словесного конфликта покупатель принялся кидать в витрину ларька камни и урну, а также предложил продавцу «драться на руках». Сотрудник ларька отказался от борьбы, тогда мужчина через витрину попытался залезть на прилавок и получил от продавца удар ножом.