"Ъ": суд отменил решение об аресте обвиняемого в выводе $24 млн из-за его участия в СВО

Мосгорсуд отменил решение Лефортовского райсуда о розыске и заочном аресте коммерсанта Александра Дагуцы, обвиняемого в выводе за границу $24 млн, после того, как он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в составе подразделения десантно-штурмового полка в зону спецоперации, сообщает "Коммерсантъ".

По информации издания, осенью прошлого года Дагуца был фигурантом дела о незаконном выводе денежных средств за границу, в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде. Однако после начала разбирательства он вдруг исчез, а позднее судье Лефортовского райсуда Москвы передали письменное заявление, в котором Дагуца попросил приостановить судебный процесс в связи с его участием в боевых действиях на Украине и обещал добровольно явиться в суд после окончания его контракта или спецоперации.

Адвокат Олег Целипоткин подал в Мосгорсуд жалобу на незаконность розыска и заочного ареста его подзащитного. Пока шло рассмотрение жалобы, Дагуца успел поучаствовать в боевых действиях по взятию нескольких населенных пунктов и получил за это ведомственную медаль "Генерал армии Маргелов". Адвокат подчеркнул, что нельзя считать побегом выполнение его подзащитным конституционного и гражданского долга по защите родины.