Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах

В Альпах в результате схода лавины погибли четыре человека, рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Об этом пишет ТАСС.

Министр рассказал в Twitter, что в 11:27 по местному времени (12:27 мск) на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина.

Дарманен уточнил, что «погибли четыре человека и несколько получили ранения». Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

Уточняется, что в операции участвуют несколько бригад спасателей, два вертолета, различная спецтехника.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии в результате схода лавины погиб 58-летний россиянин.