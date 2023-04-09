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38 минут назад

Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах

Илья Родин

В Альпах в результате схода лавины погибли четыре человека, рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Об этом пишет ТАСС.

Четыре человека погибли в результате схода лавины в Альпах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Министр рассказал в Twitter, что в 11:27 по местному времени (12:27 мск) на леднике Армансетт в Альпах сошла лавина.

Дарманен уточнил, что «погибли четыре человека и несколько получили ранения». Он добавил, что спасательные работы продолжаются.

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Уточняется, что в операции участвуют несколько бригад спасателей, два вертолета, различная спецтехника.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии в результате схода лавины погиб 58-летний россиянин.

В поисках погибших и пострадавших принимали участие восемь вертолетов.

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