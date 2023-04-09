В Петербурге задержаны подростки, подозреваемые в грабеже школьников

В Санкт-Петербурге задержали группу подростков, подозреваемую в грабеже школьников
В Санкт-Петербурге задержали двух несовершеннолетних студентов и одного школьника, которых подозревают в грабеже, сообщает пресс-служба городского ГУ МВД в официальном Telegram-канале.
По данным ведомства, 8 апреля 2023 года в 15:48 подросток сообщил, что у него и его 15-летнего друга неизвестные отобрали деньги. Инцидент произошел во дворе жилого дома, расположенного в Кузнечном переулке.
Через час сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое 17-летних студентов колледжа и один 14-летний восьмиклассник.
Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. Там их опросили, после чего передали законным представителям.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее на школьников, жестоко избивших мужчину ради электронной сигареты, завели уголовное дело.