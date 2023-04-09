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В Германии более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом на свадьбе

По предварительным данным, более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом во время турецкой свадьбы, проходившей в субботу вечером в Дюссельдорфе (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии. Об этом в воскресенье сообщила газета Bild am Sonntag.

Десятки человек отравились угарным газом на свадьбе в Германии
© globallookpress.com

По ее информации, около 20:00 (21:00 мск) 8 апреля одному из гостей стало плохо, у него появились серьезные проблемы с кровообращением. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи сразу зафиксировала в здании повышенный уровень концентрации угарного газа. На место сразу же прибыли сотрудники пожарной и экстренной служб. В результате 34 человека, как пишет издание, были доставлены в больницу с частичными симптомами тяжелого отравления, около 20 обратились за медицинской помощью самостоятельно.

Всего на торжестве присутствовало от 150 до 200 человек. Точная причина произошедшего пока не установлена. Полиция ведет расследование.

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