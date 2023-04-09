В российском городе школьница упала с девятого этажа и выжила

В Воронеже 14-летняя школьница упала с девятого этажа и выжила. О происшествии в российском городе сообщает Telegram-канал Shot.

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Сотрудники психоневрологического диспансера выяснили, что девочка росла замкнутой. У нее был единственный друг — мальчик на год старше. В десятилетнем возрасте она пережила развод родителей, после чего у нее появились проблемы с психикой.

В ноябре 2022 года у школьницы появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом, однако, по словам врачей, физически девочка была здорова, а проблема таилась в психосоматике. При этом официального диагноза никто не ставил, а причину хромоты выяснить не удавалось.

По данным канала, в один день рано утром восьмиклассница написала своему другу «прощай». После этого девочку нашли лежащей без сознания под окнами многоэтажного дома. Пострадавшую госпитализировали со множественными травмами. На данный момент она находится в реанимации в тяжелом состоянии.