Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Марселе дома тело шестого погибшего. Об этом информирует издание Le Parisien.

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Согласно данным газеты, на данный момент спасатели продолжают искать еще двух человек. Причины обрушения дома пока не установлены, однако уже озвучена версия о взрыве газа. Спасателям мешал пожар, который вспыхнул на территории происшествия. На данный момент известно, что возгорание удалось ликвидировать.

Из-за происшествия были эвакуированы порядка 200 жителей соседних домов, передает BFM TV. Сейчас специалисты проверяют надежность нескольких десятков зданий, которые расположены вблизи разрушенного строения.