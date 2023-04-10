$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Число погибших в результате обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Москва24иещё 4

Спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося в Марселе дома тело шестого погибшего. Об этом информирует издание Le Parisien.

Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести
Фото: AP/ТАССAP/ТАСС

Согласно данным газеты, на данный момент спасатели продолжают искать еще двух человек. Причины обрушения дома пока не установлены, однако уже озвучена версия о взрыве газа. Спасателям мешал пожар, который вспыхнул на территории происшествия. На данный момент известно, что возгорание удалось ликвидировать.

Из-за происшествия были эвакуированы порядка 200 жителей соседних домов, передает BFM TV. Сейчас специалисты проверяют надежность нескольких десятков зданий, которые расположены вблизи разрушенного строения.

Взрыв в четырехэтажном доме, который привел к его обрушению, случился в ночь с субботы на воскресенье в центральной части Марселя. Мэр города Бенуа Паян заявлял, что здание не находилось в перечнях аварийных. По его словам, в последнее время от жильцов не поступало жалоб на его состояние.

Происшествия,В мире,Чудом выжившие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий