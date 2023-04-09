Облако ядовитого дыма направилось к центру Гамбурга

Облако токсичного дыма, образовавшееся после сильного пожара в промышленном районе Гамбурга (ФРГ), направилось к центру города. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, пожар произошел на складах в районе Ротенбургсорт. Он находится в центральном округе города, между рекой Эльба и ее притоком Билле.

Представители экстренных служб предупредили горожан о значительной опасности, которое несет облако ядовитого дыма. Они призвали жителей плотно закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляторы.

В Deutsche Bahn, в свою очередь, сообщили об изменениях в графике движения поездов. В частности, в пресс-службе рассказали об отмене и переносе маршрутов из Гамбурга в направлении Берлина и Ростока.