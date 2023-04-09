Ряд населенных пунктов подтопило в Новгородской области

В Новгородской области из-за таяния льдов разлилась река Волхов, в результате чего несколько населенных пунктов оказались затопленными, сообщает портал 78.RU в Telegram. По словам главы администрации Волховского муниципального района Алексея Брицуна, жителям города Волхов не стоит переживать за свои дома — вода не подберется к их жилплощади.

Фото: 53.mchs 53.mchs

Никого не затопим, беспокоиться не стоит, — сказал чиновник.

Как уточняют местные власти, подтопления зафиксированы на 60 дачных участках в населенных пунктах Краснофарфорный, Волхов Мост и Марьино. В одном из местных поселков вода заблокировала выход из домов для 15 жителей.

Ранее сообщалось, что люди в станице Кумылженская Волгоградской области оказались отрезаны от цивилизации из-за разлива реки Кумылги. По их словам, они не могли добраться до аптек, магазинов и отделения почты даже на легковых автомобилях, поскольку транспорт не способен проехать через разлившиеся воды.