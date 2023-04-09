Пожарные предупредили население Гамбурга о токсичном дыме после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, где горят два склада, сообщает журнал Der Spiegel.

Население просят закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха, так как облако токсичного дыма движется в город.

На месте горения пожарные находятся, используя специальные защитные средства дыхания, работы по тушению продолжаются.