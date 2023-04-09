Пожарные предупредили население Гамбурга о токсичном дыме после крупного пожара в районе Ротенбургсорт, где горят два склада, сообщает журнал Der Spiegel.
Население просят закрыть окна и двери, а также выключить вентиляцию и кондиционирование воздуха, так как облако токсичного дыма движется в город.
На месте горения пожарные находятся, используя специальные защитные средства дыхания, работы по тушению продолжаются.
9 апреля в результате обрушения четырехэтажного жилого дома во французском городе Марсель. В ходе обрушения пострадали минимум пять человек, далось эвакуировать 11 человек.