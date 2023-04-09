Полиция Бали накрыла организованный россиянами покерный турнир

На Бали в районе Чангу полицейские нагрянули на виллу, на которой проходил подпольный турнир по покеру, организованный российскими туристами. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

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По данным канала, вход стоил 2 млн рупий (около 11 тыс. рублей). В турнире принимали участие 26 россиян и один белорус.

Полиция внезапно ворвалась на виллу в самый разгар мероприятия. Все его участники были задержаны.

Источник пояснил, что молодым людям грозят штрафы и последующая депортация, так как они нарушили ряд индонезийских законов.