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48 минут назад

Полиция Бали накрыла организованный россиянами покерный турнир

Илья Родин

На Бали в районе Чангу полицейские нагрянули на виллу, на которой проходил подпольный турнир по покеру, организованный российскими туристами. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на источник.

Полиция Бали накрыла организованный россиянами покерный турнир
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным канала, вход стоил 2 млн рупий (около 11 тыс. рублей). В турнире принимали участие 26 россиян и один белорус.

Полиция внезапно ворвалась на виллу в самый разгар мероприятия. Все его участники были задержаны.

Источник пояснил, что молодым людям грозят штрафы и последующая депортация, так как они нарушили ряд индонезийских законов.

С Бали депортировали 47 иностранцев, включая 13 россиян

Ранее сообщалось, что правоохранители провели рейды на дорогах Бали. За нарушения ПДД они задержали 365 человек, в том числе, 17 россиян.

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