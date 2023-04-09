Мужчина ограбил салон связи в Санкт-Петербурге, оставив продавцу "чаевые"

В Санкт-Петербурге мужчина при ограблении салона связи МТС извинился и оставил продавцу немного денег, сообщает Shot.
Издание опубликовало видео с камер наблюдения, на котором и был запечатлен момент ограбления.
По информации издания, инцидент произошел в магазине, расположенном на проспекте Ветеранов. В салон связи вошел мужчина и опросил показать ему телефон "более-менее получше", а затем, стоя у витрины, натянул ворот свитера на лицо, достал пистолет и потребовал у продавца деньги из кассы.
Девушка выдала ему пачку купюр. Мужчина взял их и оставил несколько купюр девушке. Shot сообщает, что, уходя, грабитель попросил не нажимать тревожную кнопку хотя бы три минуты, и извинился.
Полиция разыскивает злоумышленника.
Ранее сообщалось, что московским грабителям, укравшим $52500 у мужчины, который пришел обменять их по просьбе деда, предъявили обвинения. На оговоренную заранее встречу к молодому человеку пришли двое мужчин, они избили его и забрали деньги.