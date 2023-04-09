Неизвестный напал с ножом на ребенка в Новосибирске

Неизвестный мужчина напал с ножом на 10-летнего мальчика на территории одной из школ в Новосибирске. По факту покушения на убийство возбудили уголовное дело, говорится в сообщении следственного управления СК России по области в воскресенье.
"На территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска неустановленный мужчина совершил покушение на убийво 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что нападение произошло 7 апреля.
Ведомство возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следственно-оперативная группа в составе сотрудников СК и полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Личность нападавшего устанавливается.