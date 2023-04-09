Неизвестный напал с ножом на ребенка в Новосибирске

"На территории общеобразовательной школы в Октябрьском районе Новосибирска неустановленный мужчина совершил покушение на убийво 10-летнего мальчика, пытаясь нанести ему удар ножом. Довести умысел на убийство до конца ему не удалось вследствие того, что мальчик оказал активное сопротивление", - говорится в сообщении. В СК уточнили, что нападение произошло 7 апреля.