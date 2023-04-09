В Канаде 135 человек отравились угарным газом

По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском городе Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электричества после прошедших в регионе 5 апреля ледяных дождей. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил канал CBC со ссылкой на министерство здравоохранения провинции.

Уточняется, что 135 человек были госпитализированы из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю в помещении.

5 апреля ледяные дожди обрушились на провинции Квебек и Онтарио. Свыше миллиона граждан лишились электроснабжения. Ожидается, что подача электричества пострадавшим от стихии домам может быть возобновлена только в понедельник, 10 апреля, уточнил канал.

16 марта сообщалось, что в подмосковном Подольске перед судом предстанет женщина, ответственная за смертельное отравление двух местных жителей угарным газом. Трагедия случилась в июне 2022 года. В квартире жилого дома в микрорайоне Львовский были обнаружены тела двух местных жителей. Причиной смерти назвали отравление газом.