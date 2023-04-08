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Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц умер в США

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Последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет. О трагедии сообщил телеканала NBC News.

Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц умер в США
© Agentur Voller Ernst, dpa-Zentralbild, GlobalLookPress

Ференц – юрист, окончивший Гарвард. На момент процесса над нацистскими преступниками ему было 27 лет. Благодаря его усилиям, возмездие настигло многочисленных офицеров вермахта, командующих эскадронами смерти.

Причины смерти Бенджамина Ференца не называются. По непроверенной информации, он умер в доме престарелых в Бойтон-Бич, штат Флорида.

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