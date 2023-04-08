Последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц умер в США

Последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц умер в возрасте 103 лет. О трагедии сообщил телеканала NBC News.

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Ференц – юрист, окончивший Гарвард. На момент процесса над нацистскими преступниками ему было 27 лет. Благодаря его усилиям, возмездие настигло многочисленных офицеров вермахта, командующих эскадронами смерти.