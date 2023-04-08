В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата

В Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Судя по опубликованным кадрам, он пререкается на улице с другим мужчиной, а затем с криком дает несколько очередей по зданию и уходит.