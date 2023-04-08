$79.50+0.1487.10+0.37
26 минут назад

В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата

Lenta.ru

В Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судя по опубликованным кадрам, он пререкается на улице с другим мужчиной, а затем с криком дает несколько очередей по зданию и уходит.

Ранее в Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей. Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках.

Происшествия,Горячая новость,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий