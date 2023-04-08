Сразу семь лодок загорелись в порту во французском Гавре

В порту французского города Гавра вспыхнул пожар, который начался с моторной лодки, а после распространился на другие судна. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

«Пожар возник на борту моторной лодки длиной менее девяти метров около 15:00 (16:00 мск), когда владелец включил зажигание, чтобы выйти в море с четырьмя пассажирами на борту», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что после после возгорания на моторной лодке ее пассажиры и владелец покинули судно. Огонь быстро перекинулся на соседние катера, которые были пришвартованы на том же понтоне.

По данным оперативного командования пожарной команды, семь лодок были уничтожены или повреждены.

В публикации подчеркивается, что в результате пожара никто не получил серьезных травм, но 17 человек обратились в пункт сбора пострадавших.