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18 минут назад

Сразу семь лодок загорелись в порту во французском Гавре

Газета.Ru

В порту французского города Гавра вспыхнул пожар, который начался с моторной лодки, а после распространился на другие судна. Об этом сообщает издание Sud Ouest.

«Пожар возник на борту моторной лодки длиной менее девяти метров около 15:00 (16:00 мск), когда владелец включил зажигание, чтобы выйти в море с четырьмя пассажирами на борту», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что после после возгорания на моторной лодке ее пассажиры и владелец покинули судно. Огонь быстро перекинулся на соседние катера, которые были пришвартованы на том же понтоне.

По данным оперативного командования пожарной команды, семь лодок были уничтожены или повреждены.

В публикации подчеркивается, что в результате пожара никто не получил серьезных травм, но 17 человек обратились в пункт сбора пострадавших.

Ранее пришвартованное судно загорелось на юге Москвы. В экстренных службах подчеркнули, что пострадал один человек. Отмечается, что общая площадь возгорания составляет 20 кв. м.

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