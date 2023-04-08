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34 минуты назад

В Москве мужчина во время ссоры ударил знакомого топором по голове

Газета.Ru

В Москве мужчина во время ссоры ударил знакомого топором по голове, сообщает Telegram-канал SHOT.

В Москве мужчина во время ссоры ударил знакомого топором по голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчины вышли на улицу в районе Свиблово, между ними возник конфликт. У одного из них с собой был топор, которым он ударил по голове своего 45-летнего знакомого.

Пострадавший попал в больницу с травмой мозга.

Ранее в Брянской области 49-летний местный житель зарубил топором свою 85-летнюю мать.

Инцидент произошел в ходе семейного конфликта. Во время выяснения отношений россиянин схватил топор и ударил им пенсионерку по голове. После мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в убийстве.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело погибшей и окровавленный топор. По факту гибели пожилой россиянки возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в Башкирии 12-летнего мальчика, изрубленного топором своим агрессивным родственником, перевезли на вертолете из Стерлибашевского района в Уфу.

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