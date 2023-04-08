В Москве мужчина во время ссоры ударил знакомого топором по голове, сообщает Telegram-канал SHOT.
Мужчины вышли на улицу в районе Свиблово, между ними возник конфликт. У одного из них с собой был топор, которым он ударил по голове своего 45-летнего знакомого.
Пострадавший попал в больницу с травмой мозга.
Ранее в Брянской области 49-летний местный житель зарубил топором свою 85-летнюю мать.
Инцидент произошел в ходе семейного конфликта. Во время выяснения отношений россиянин схватил топор и ударил им пенсионерку по голове. После мужчина сам позвонил в правоохранительные органы и сознался в убийстве.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело погибшей и окровавленный топор. По факту гибели пожилой россиянки возбуждено уголовное дело.
Также стало известно, что в Башкирии 12-летнего мальчика, изрубленного топором своим агрессивным родственником, перевезли на вертолете из Стерлибашевского района в Уфу.