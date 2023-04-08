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25 минут назад

Обвиняемая в теракте Дарья Трепова сотрудничает со следствием

ТАССиещё 4

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Как уточнили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, следствием отрабатываются все версии теракта.

Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием
Фото: ТАССТАСС

"[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта", - рассказал собеседник агентства.

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В интересах следствия в правоохранительных органах не уточнили детали работы следственной группы.

Происшествия,Дарья Трепова,Владлен Татарский,Максим Фомин,
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