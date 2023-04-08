Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием

"[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта", - рассказал собеседник агентства.