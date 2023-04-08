Стало известно о сотрудничестве Дарьи Треповой со следствием

Дарья Трепова, обвиняемая в теракте в кафе Санкт-Петербурга, в котором погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский, сотрудничает со следствием. Как уточнили в субботу ТАСС в правоохранительных органах, следствием отрабатываются все версии теракта.
"[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов. Следствием также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы совершенного теракта", - рассказал собеседник агентства.
В интересах следствия в правоохранительных органах не уточнили детали работы следственной группы.