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26 минут назад

В Саратове умерла заболевшая гриппом 5-летняя девочка

Газета.Ru

В Саратове умерла заболевшая гриппом пятилетняя девочка, сообщает СК по региону.

В Саратове умерла заболевшая гриппом 5-летняя девочка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным ведомства, пятилетнюю девочку с гриппом госпитализировали в марте, через непродолжительное время она умерла.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области мать и ее ребенок скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Трагедия произошла 9 марта в Сердобском районе области. От отравления погибли 44-летняя женщина и ее четырехлетний ребенок.

Омбудсмен отметила, что по факту случившегося проводится расследование, а также призвала подписчиков быть более осторожными в обращении с газовыми приборами.

В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Происшествия,Елена Столярова,Следственный комитет,
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