В Саратове умерла заболевшая гриппом 5-летняя девочка

В Саратове умерла заболевшая гриппом пятилетняя девочка, сообщает СК по региону.
По данным ведомства, пятилетнюю девочку с гриппом госпитализировали в марте, через непродолжительное время она умерла.
Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Пензенской области мать и ее ребенок скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.
Трагедия произошла 9 марта в Сердобском районе области. От отравления погибли 44-летняя женщина и ее четырехлетний ребенок.
Омбудсмен отметила, что по факту случившегося проводится расследование, а также призвала подписчиков быть более осторожными в обращении с газовыми приборами.
В региональном Следственном комитете сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).