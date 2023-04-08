В Саратове умерла заболевшая гриппом 5-летняя девочка

В Саратове умерла заболевшая гриппом пятилетняя девочка, сообщает СК по региону.

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По данным ведомства, пятилетнюю девочку с гриппом госпитализировали в марте, через непродолжительное время она умерла.

Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области мать и ее ребенок скончались от отравления угарным газом. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова.

Трагедия произошла 9 марта в Сердобском районе области. От отравления погибли 44-летняя женщина и ее четырехлетний ребенок.

Омбудсмен отметила, что по факту случившегося проводится расследование, а также призвала подписчиков быть более осторожными в обращении с газовыми приборами.