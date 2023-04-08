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При теракте в Тель-Авиве пострадали три иностранных туриста

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Три британских туриста оказались среди семи человек, раненых в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Telegraph.

При теракте в Тель-Авиве пострадали три иностранных туриста
© globallookpress.com

Накануне автомобиль въехал в толпу людей на набережной израильской столицы, недалеко от Яффо. Машина врезалась в людей, идущих по велосипедной дорожке вдоль набережной, и перевернулась. Погиб турист-итальянец, еще семь человек получили травмы. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони идентифицировала погибшего как 36-летнего Алессандро Парини.

Израильские власти квалифицировали происшествие как теракт и заявили, что «террорист был нейтрализован».

Клиника Ихилов в Тель-Авиве сообщила, что доставлены трое раненых британцев и один итальянец.

«Все пострадавшие были туристами», - сказали в экстренной службе Маген Давид Адом.

Всплеск насилия на Ближнем Востоке начался, когда израильская полиция применила силу против палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль был обстрелян ракетами с территории Ливана. Затем израильские военные нанесли удары по Газе и Ливану.

Премьер-министр Израиля поручил полиции и ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы. Ситуацию усугубляет то, что конфликт происходит в дни еврейской Пасхи и мусульманского священного месяца Рамадан.

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