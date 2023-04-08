При теракте в Тель-Авиве пострадали три иностранных туриста
Три британских туриста оказались среди семи человек, раненых в результате теракта в Тель-Авиве. Об этом сообщает The Telegraph.
Накануне автомобиль въехал в толпу людей на набережной израильской столицы, недалеко от Яффо. Машина врезалась в людей, идущих по велосипедной дорожке вдоль набережной, и перевернулась. Погиб турист-итальянец, еще семь человек получили травмы. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони идентифицировала погибшего как 36-летнего Алессандро Парини.
Израильские власти квалифицировали происшествие как теракт и заявили, что «террорист был нейтрализован».
Клиника Ихилов в Тель-Авиве сообщила, что доставлены трое раненых британцев и один итальянец.
«Все пострадавшие были туристами», - сказали в экстренной службе Маген Давид Адом.
Всплеск насилия на Ближнем Востоке начался, когда израильская полиция применила силу против палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В ответ Израиль был обстрелян ракетами с территории Ливана. Затем израильские военные нанесли удары по Газе и Ливану.
Премьер-министр Израиля поручил полиции и ЦАХАЛу мобилизовать дополнительные силы. Ситуацию усугубляет то, что конфликт происходит в дни еврейской Пасхи и мусульманского священного месяца Рамадан.