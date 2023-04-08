Человек упал под поезд и выжил на платформе Электрозаводская в Москве

Человек упал под поезд на столичной станции Электрозаводская Казанского направления МЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Он жив. В данный момент его достают спасатели", – уточнил собеседник информагентства.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.