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43 минуты назад

Союз православных журналистов: при захвате храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших

RT на русском

Во время захвата храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киевской области скончался замглавы мэра Кагарлыка Иван Семцов.

При захвате храма УПЦ под Киевом умер один из нападавших
Фото: Petr CapekPetr Capek

Об этом заявили в Союзе православных журналистов.

В материале сказано, что в ходе конфликта во дворе храма он вырвал из рук священника УПЦ крест и бросил его на землю.

После этого ему стало плохо и он упал на землю. Привести его в чувство не удалось.

Ранее в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ сообщили, что толпа захватила Свято-Михайловский кафедральный собор канонической УПЦ в Шепетовке Хмельницкой области.

6 апреля украинские СМИ сообщили, что представители раскольнической ПЦУ во Львове начали разбирать деревянную церковь, которая принадлежит канонической УПЦ.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал снос храма УПЦ во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.

Происшествия,Общество,Владимир Легойда,
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