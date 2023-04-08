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30 минут назад

В Москве мужчину ограбили после объявления об обмене 52 тысяч долларов

Lenta.ru

В Москве мужчину избили и ограбили после объявления в чате об обмене 52 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В Москве мужчину ограбили после объявления об обмене 52 тысяч долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что житель столицы планировал обменять доллары на рубли и написал об этом в Telegram-чате. Его сообщение увидели преступники, которые представились ему покупателями и договорились о проведении сделки в офисе на Ленинградском проспекте.

При встрече молодого человека попросили показать и пересчитать деньги, после чего трое злоумышленников избили потерпевшего и забрали у него доллары. Затем они скрылись на автомобиле, в котором находился еще один их сообщник.

Предполагаемых преступников задержали по обвинению в грабеже, суд отправил их под стражу до 5 июня.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал участника дорожного конфликта, публично оскорбившего христиан и заявившего, что они живут за счет кавказцев, а затем устроившего потасовку с полицейскими.

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