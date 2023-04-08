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37 минут назад

Москвича ограбили на миллионы рублей в офисе криптоброкеров

Илья Родин

В Москве в офисе криптоброкеров у молодого предпринимателя отняли 53 тыс. долларов (4,3 млн рублей). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Москвича ограбили на миллионы рублей в офисе криптоброкеров
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, 21-летний Денис заинтересовался заработком на криптовалютах. Он записался на курсы и стабильно посещал их.

После одной из лекций преподаватели порекомендовали ему принести на следующее занятие наличные деньги.

Москвич прислушался к их рекомендациям и взял с собой на лекцию крупную сумму наличных. «Прилежного ученика» в офисе встретили двое мужчин спортивного телосложения. Они избили Дениса и забрали у него денежные средства.

После происшествия москвич написал заявление в полицию. Правоохранители задержали одного из злоумышленников, второй все еще находится в розыске.

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