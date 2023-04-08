Москвича ограбили на миллионы рублей в офисе криптоброкеров

В Москве в офисе криптоброкеров у молодого предпринимателя отняли 53 тыс. долларов (4,3 млн рублей). Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, 21-летний Денис заинтересовался заработком на криптовалютах. Он записался на курсы и стабильно посещал их.

После одной из лекций преподаватели порекомендовали ему принести на следующее занятие наличные деньги.

Москвич прислушался к их рекомендациям и взял с собой на лекцию крупную сумму наличных. «Прилежного ученика» в офисе встретили двое мужчин спортивного телосложения. Они избили Дениса и забрали у него денежные средства.