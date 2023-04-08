$79.50+0.1487.10+0.37
31 минуту назад

В Москве мальчик принес в школу нож и угрожал им одноклассникам

Газета.Ru

В Щербинке ученик четвертого класса пришел в школу с ножом. Мальчик угрожал оружием одноклассникам, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.

По данным издания, в школу № 2117 четвероклассник пришел с ножом, который достал в классе и начал размахивать им на глазах у других детей. Очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего видео дошло до родителей школьников. Они написали коллективную жалобу и попросили разобраться в ситуации, однако администрация учебного заведения отрицает факт проноса холодного оружия в школу. Родители считают, что никто не будет ничего выяснять и предпринимать меры, хотя мальчик регулярно срывает уроки и нападает на одноклассников.

Семья четвероклассника и администрация школы считают, что родители занимаются травлей ребенка.

Примечательно, что ранее в детском саду № 2117 шестилетний мальчик выпил щелочь. Родители винят в случившемся директора Павла Морозова, который является и директором школы. По их словам, мужчина экономит на сотрудниках.

Происшествия,Видео,Павел Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий