В Москве мальчик принес в школу нож и угрожал им одноклассникам

По данным издания, в школу № 2117 четвероклассник пришел с ножом, который достал в классе и начал размахивать им на глазах у других детей. Очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего видео дошло до родителей школьников. Они написали коллективную жалобу и попросили разобраться в ситуации, однако администрация учебного заведения отрицает факт проноса холодного оружия в школу. Родители считают, что никто не будет ничего выяснять и предпринимать меры, хотя мальчик регулярно срывает уроки и нападает на одноклассников.