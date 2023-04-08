В Москве мальчик принес в школу нож и угрожал им одноклассникам

В Щербинке ученик четвертого класса пришел в школу с ножом. Мальчик угрожал оружием одноклассникам, сообщается в Telegram-канале Осторожно, Москва.
По данным издания, в школу № 2117 четвероклассник пришел с ножом, который достал в классе и начал размахивать им на глазах у других детей. Очевидцы записали происходящее на камеру мобильного телефона, после чего видео дошло до родителей школьников. Они написали коллективную жалобу и попросили разобраться в ситуации, однако администрация учебного заведения отрицает факт проноса холодного оружия в школу. Родители считают, что никто не будет ничего выяснять и предпринимать меры, хотя мальчик регулярно срывает уроки и нападает на одноклассников.
Семья четвероклассника и администрация школы считают, что родители занимаются травлей ребенка.
Примечательно, что ранее в детском саду № 2117 шестилетний мальчик выпил щелочь. Родители винят в случившемся директора Павла Морозова, который является и директором школы. По их словам, мужчина экономит на сотрудниках.