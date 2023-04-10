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Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке

Шесть ученых попали под камнепад на Камчатке. Они отправились 6 апреля в сторону вулкана Безымянный. Вулканологи намеревались обследовать состояние вулкана и сделать аэрофотосъемку.

Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке
© ТК «Звезда»

Но с конца марта Безымянный активно извергался. Из его кратера изливалась лава и выходили облака пепла, кромки кратера часто обваливались.

Сообщается, что группа выехала 7 апреля к камню Амбон от базовой станции Апахончич. Этот камень расположен относительно недалеко от вулкана. Ученые хотели отобрать образцы и установить газоанализатор, мобильные станции.

На опубликованных кадрах видно, как небо и солнце застилает облако пыли, а прямо сверху на вулканологов падают довольно крупные камни. Их транспортные средства перевернуты полозьями вверх, а сами ученые под ними пытаются переждать нашествие стихии.

Ранее Росавиация предупредила, что извержение вулкана Безымянный представляет опасность для самолетов. Сообщалось, что облако пепла смещалось к юго-востоку от Камчатки, а высота выброса столба пепла составила порядка 12 километров.

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