Ученые попали под камнепад на вулкане Безымянный на Камчатке

Шесть ученых попали под камнепад на Камчатке. Они отправились 6 апреля в сторону вулкана Безымянный. Вулканологи намеревались обследовать состояние вулкана и сделать аэрофотосъемку.

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Но с конца марта Безымянный активно извергался. Из его кратера изливалась лава и выходили облака пепла, кромки кратера часто обваливались.

Сообщается, что группа выехала 7 апреля к камню Амбон от базовой станции Апахончич. Этот камень расположен относительно недалеко от вулкана. Ученые хотели отобрать образцы и установить газоанализатор, мобильные станции.

На опубликованных кадрах видно, как небо и солнце застилает облако пыли, а прямо сверху на вулканологов падают довольно крупные камни. Их транспортные средства перевернуты полозьями вверх, а сами ученые под ними пытаются переждать нашествие стихии.