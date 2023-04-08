$79.50+0.1487.10+0.37
8 минут назад

Российская учительница избила двух детей за плохое поведение и попала на видео

Lenta.ru

В Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах, снятых другими детьми, видно, как педагог бьет одного из мальчиков руками по спине и лицу. Другому ребенку женщина силой выворачивает ухо. По информации авторов поста, родители школьников якобы написали на учителя заявление.

В петербуржском общежитии обнаружили тело студента

В свою очередь, региональный Следственный комитет начал проверку по факту появившейся в соцсетях записи. Следователи собираются выяснить достоверность произошедшего и дать оценку действиям учителя в соответствии с законом.

Ранее в одной из школ Красногвардейского района Санкт-Петербурга учитель физкультуры швырнул на пол 11-летнего мальчика. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как педагог спорит с двумя учениками в спортивном зале, внезапно хватает одного из них за одежду и бросает. Медики диагностировали у ребенка сотрясение, ушибы и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий