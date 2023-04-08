В Республике Тыва учительница избила двух школьников, которые плохо себя вели. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах, снятых другими детьми, видно, как педагог бьет одного из мальчиков руками по спине и лицу. Другому ребенку женщина силой выворачивает ухо. По информации авторов поста, родители школьников якобы написали на учителя заявление.

В свою очередь, региональный Следственный комитет начал проверку по факту появившейся в соцсетях записи. Следователи собираются выяснить достоверность произошедшего и дать оценку действиям учителя в соответствии с законом.