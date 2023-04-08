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31 минуту назад

В Иркутске раскрыли убийство 19-летней девушки, совершенное 23 года назад

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В Иркутске раскрыли убийство 19-летней девушки, совершенное 23 года назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

В Иркутске раскрыли убийство девушки, совершенное 23 года назад
Фото: 

В совершении убийства подозревают 48-летнего мужчину, который был близким знакомым погибшей.

По версии следствия, в июне 1999 года, находясь в помещении сторожки иркутской мебельной фабрики, он поссорился с девушкой и задушил ее с помощью веревки. Когда он понял, что девушка не подает признаков жизни, она закопал ее тело на территории фабрики и сжег ее одежду. Останки убитой обнаружили только 18 лет спустя.

В марте 2023 года полицейские и следователи вышли на след подозреваемого. В ходе следствия мужчина признался в совершенном преступлении.

Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Иркутска.

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