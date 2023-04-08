В Иркутске раскрыли убийство девушки, совершенное 23 года назад

По версии следствия, в июне 1999 года, находясь в помещении сторожки иркутской мебельной фабрики, он поссорился с девушкой и задушил ее с помощью веревки. Когда он понял, что девушка не подает признаков жизни, она закопал ее тело на территории фабрики и сжег ее одежду. Останки убитой обнаружили только 18 лет спустя.