В Иркутске раскрыли убийство девушки, совершенное 23 года назад

В Иркутске раскрыли убийство 19-летней девушки, совершенное 23 года назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В совершении убийства подозревают 48-летнего мужчину, который был близким знакомым погибшей.
По версии следствия, в июне 1999 года, находясь в помещении сторожки иркутской мебельной фабрики, он поссорился с девушкой и задушил ее с помощью веревки. Когда он понял, что девушка не подает признаков жизни, она закопал ее тело на территории фабрики и сжег ее одежду. Останки убитой обнаружили только 18 лет спустя.
В марте 2023 года полицейские и следователи вышли на след подозреваемого. В ходе следствия мужчина признался в совершенном преступлении.
Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Иркутска.