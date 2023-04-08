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27 минут назад

В петербуржском общежитии обнаружили тело студента, его однокурсника госпитализировали

Газета.Ru

В общежитии Морского колледжа в Санкт-Петербурге обнаружили тело студента. Кроме этого, его однокурсника госпитализировали в бессознательном состоянии, сообщают Невские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В петербуржском общежитии обнаружили тело студента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, 7 апреля 2023 года в одной из комнат общежития нашли тело 19-летнего студента, приехавшего в Санкт-Петербург из Тюменской области для прохождения обучения. Также врачи скорой медицинской помощи госпитализировали 20-летнего однокурсника юноши в бессознательном состоянии. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом депримирующего (угнетающего) действия. Врачи оценивают состояние молодого человека как тяжелое.

Тело студента было направлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Уточняется, что на месте происшествия нашли металлическую банку со следами горения.

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