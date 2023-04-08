В петербуржском общежитии обнаружили тело студента

В общежитии Морского колледжа в Санкт-Петербурге обнаружили тело студента. Кроме этого, его однокурсника госпитализировали в бессознательном состоянии, сообщают Невские новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, 7 апреля 2023 года в одной из комнат общежития нашли тело 19-летнего студента, приехавшего в Санкт-Петербург из Тюменской области для прохождения обучения. Также врачи скорой медицинской помощи госпитализировали 20-летнего однокурсника юноши в бессознательном состоянии. Медики диагностировали у него отравление неизвестным веществом депримирующего (угнетающего) действия. Врачи оценивают состояние молодого человека как тяжелое.

Тело студента было направлено на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.