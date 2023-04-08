В Петербурге полиция опечатала еще 13 баров

В Петербурге в ночь с 7 на 8 апреля силовики провели рейд по барам на Думской и Ломоносова. В результате были опечатаны последние 13 заведений, пишет «Фонтанка».

В частности, были закрыты «Disco club Ломоносов», Nebar, «Эскобар».

«С их закрытием «самые пьяные улицы» просохли окончательно», - подчеркнули журналисты портала.

Вместе с тем, по данным издания, силовики не заходили в пиццерии, «шавермы», ночные клубы.

В ГУ СК по Петербургу пояснили, что рейд был инициирован по инициативе ведомства. Следователи в рамках расследования уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в распитие спиртных напитков искали соответствующие «предметы и документы».

Уточняется, что Думская превратилась в своего рода барный кластер в середине 2000-х. Первым открылся бар «Дача», затем по соседству появились еще три заведения.