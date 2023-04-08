Неизвестное устройство увидели под машиной полицейского в Мелитополе

В Мелитополе под машиной полицейского нашли взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах Запорожской области.
В областном ГУ МВД РФ подтвердили, что под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, было обнаружен подозрительный предмет. Однако в сообщении главка не уточняется, имело ли устройство взрывчатку.
«Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», - заявили в управлении МВД РФ по Запорожской области.
Началось расследование.
Ранее сообщалось, что функции центра Запорожской области временно будет выполнять Мелитополь. Функции столицы перейдут городу Запорожье после его освобождения.