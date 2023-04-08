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21 минуту назад

Неизвестное устройство увидели под машиной полицейского в Мелитополе

Майк Габриелян

В Мелитополе под машиной полицейского нашли взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах Запорожской области.

Неизвестное устройство увидели под машиной полицейского в Мелитополе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В областном ГУ МВД РФ подтвердили, что под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, было обнаружен подозрительный предмет. Однако в сообщении главка не уточняется, имело ли устройство взрывчатку.

«Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», - заявили в управлении МВД РФ по Запорожской области.

Началось расследование.

Ранее сообщалось, что функции центра Запорожской области временно будет выполнять Мелитополь. Функции столицы перейдут городу Запорожье после его освобождения.

Происшествия,МВД России,
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