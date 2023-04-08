Неизвестное устройство увидели под машиной полицейского в Мелитополе

В Мелитополе под машиной полицейского нашли взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах Запорожской области.

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В областном ГУ МВД РФ подтвердили, что под легковым автомобилем, принадлежащем сотруднику полиции, было обнаружен подозрительный предмет. Однако в сообщении главка не уточняется, имело ли устройство взрывчатку.

«Специалисты изъяли и уничтожили неизвестное устройство, пострадавших нет», - заявили в управлении МВД РФ по Запорожской области.

Началось расследование.