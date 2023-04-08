В сгоревшей машине нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины

В США полиция города Лебанон штата Канзас нашла в сгоревшем автомобиле тело мужчины, пропавшего более 30 лет назад. Об этом пишет Springfield News Leader (SNL).

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19 марта полицейские начали расследовать происшествие со сгоревшим Chrysler New Yorker 1979 года, найденным возле местной гостиницы. На пассажирском сидении следователи нашли обгоревшее тело мужчины, пистолет калибра 9 миллиметров, а также парик и женскую одежду. Официальная причина смерти пока не установлена, одна у полиция допускает, что это было самоубийство.