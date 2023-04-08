В сгоревшей машине нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины

В США полиция города Лебанон штата Канзас нашла в сгоревшем автомобиле тело мужчины, пропавшего более 30 лет назад. Об этом пишет Springfield News Leader (SNL).
19 марта полицейские начали расследовать происшествие со сгоревшим Chrysler New Yorker 1979 года, найденным возле местной гостиницы. На пассажирском сидении следователи нашли обгоревшее тело мужчины, пистолет калибра 9 миллиметров, а также парик и женскую одежду. Официальная причина смерти пока не установлена, одна у полиция допускает, что это было самоубийство.
Правоохранители некоторое время пытались установить личность погибшего, пока не обнаружили наклейку с надписью «собственность Кристины Бешард» на обожженном листе бумаги. Эта зацепка привела полицейских к жилью сгоревшего человека в Камдентоне. Анализ ДНК и осмотр дома помогли установить, что 71-летний мужчина оказался пропавшим в 1991 году Стивеном Уинном, который был признан умершим.