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8 минут назад

В сгоревшей машине нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины и женский парик

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В США полиция города Лебанон штата Канзас нашла в сгоревшем автомобиле тело мужчины, пропавшего более 30 лет назад. Об этом пишет Springfield News Leader (SNL).

В сгоревшей машине нашли тело пропавшего 30 лет назад мужчины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

19 марта полицейские начали расследовать происшествие со сгоревшим Chrysler New Yorker 1979 года, найденным возле местной гостиницы. На пассажирском сидении следователи нашли обгоревшее тело мужчины, пистолет калибра 9 миллиметров, а также парик и женскую одежду. Официальная причина смерти пока не установлена, одна у полиция допускает, что это было самоубийство.

Правоохранители некоторое время пытались установить личность погибшего, пока не обнаружили наклейку с надписью «собственность Кристины Бешард» на обожженном листе бумаги. Эта зацепка привела полицейских к жилью сгоревшего человека в Камдентоне. Анализ ДНК и осмотр дома помогли установить, что 71-летний мужчина оказался пропавшим в 1991 году Стивеном Уинном, который был признан умершим.

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