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12 минут назад

Участник СВО попал под суд за покушение на командира своего погибшего брата

Газета.Ruиещё 2

Севастопольский гарнизонный военный суд начал рассмотрении уголовного дела в отношении бойца Вооруженных сил России Исмаила Дзангиева, его обвиняют в попытке покушения на командира своего брата. Как сообщает «Коммерсантъ», брат Дзангиева погиб за день до инцидента и Исмаил посчитал, что он погиб по вине своего командира.

Участник СВО попал под суд за покушение на командира своего погибшего брата
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Исмаил Дзангиев — уроженец Ингушетии, сейчас ему 29 лет, он занимал пост заместителя командира первого взвода в составе батальонно-тактической группы. Его брат Зелимхан служил во втором взводе и умер в возрасте 20 лет под Мариуполем, попав в засаду вместе с несколькими сослуживцами. На следующий день после этого Исмаил выстрелил в лицо командиру Зелимхана, старшему сержанту Яну Ларионову, после того, как тот не смог дать Исмаилу внятного ответа на вопрос, где находится его брат. Ларионову удалось выжить благодаря вмешательству врачей.

Защита Дзангиева утверждает, что тот не контролировал свои действия из-за психического расстройства, экспертиза этого не подтвердила. Его обвиняют в покушении и нарушении правил уставных отношений, за это ему грозит пожизненное заключение.

Ранее экс-бойца ЧВК «Вагнер» арестовали по делу об убийстве 85-летней пенсионерки.

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