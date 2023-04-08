Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте

Защита не стала обжаловать решение суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, следует из картотеки судебных дел Москвы. Как отмечает РИА Новости, постановление суда вступило в силу 8 апреля.

© Илья Питалев/РИА Новости

Таким образом, либо адвокат Треповой не стал обжаловать ее арест, либо не успел этого сделать в отведенный трехдневный срок. 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). 42 человека пострадали.