Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте

Адвокат не стал обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге
Защита не стала обжаловать решение суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, следует из картотеки судебных дел Москвы. Как отмечает РИА Новости, постановление суда вступило в силу 8 апреля.
Таким образом, либо адвокат Треповой не стал обжаловать ее арест, либо не успел этого сделать в отведенный трехдневный срок. 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). 42 человека пострадали.
Трепова была задержана на следующий день. Трепову этапировали в Москву и Басманный суд арестовал ее на два месяца. Похороны Татарского пройдут 8 апреля.