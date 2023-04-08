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Адвокат не стал обжаловать решение об аресте Треповой по делу о теракте в Петербурге

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Защита не стала обжаловать решение суда об аресте Дарьи Треповой, фигурантки дела о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, следует из картотеки судебных дел Москвы. Как отмечает РИА Новости, постановление суда вступило в силу 8 апреля.

Защита обвиняемой в теракте Треповой не стала обжаловать решение об аресте
© Илья Питалев/РИА Новости

Таким образом, либо адвокат Треповой не стал обжаловать ее арест, либо не успел этого сделать в отведенный трехдневный срок. 2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб известный военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин). 42 человека пострадали.

Трепова была задержана на следующий день. Трепову этапировали в Москву и Басманный суд арестовал ее на два месяца. Похороны Татарского пройдут 8 апреля.

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