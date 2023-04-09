В Москве загорелось пришвартованное судно

Утром в районе 2-го Южнопортового проезда в Москве, по предварительным данным, начало гореть пришвартованное судно «Маэстро». Об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.

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Пожар начался в 5:00 на юго-востоке столицы, его подробности пока неизвестны.

«В одной из кают, где хранились спасательные жилеты, загорелась обшивка. Огонь охватил 7 кв. м.», — заявил собеседник издания.

Причины возгорания сейчас неизвестны.

Известно, что судно готовили к ликвидации. Данных о пострадавших нет.

Комментариев со стороны МЧС по Москве по происшествию в городе пока нет.

Ранее экстренные службы уточняли, что пожар в здании Минобороны в Москве начался из-за возгорания чайника. С 2019 года в здании продолжается реконструкция после того, как в 2016 году в технических помещениях соседнего корпуса также произошел пожар.