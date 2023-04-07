В Италии во время пробежки молодого человека растерзал бурый медведь

6 апреля 2023 года возлюбленная 26-летнего молодого человека сообщила о его пропаже. Девушка рассказала, что мужчина ушел бегать и не вернулся домой.

Было установлено, что молодой человек проходил мимо места обитания 80 бурых медведей, которые уже нападали на людей. С помощью служебных собак полицейские обнаружили останки погибшего. На его теле были заметны травмы, которые свидетельствуют о нападении одного или нескольких животных. Предполагается, что 26-летний молодой человек мог столкнуться с бурым медведем.