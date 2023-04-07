Появились подробности происшествия на набережной в Тель-Авиве

Служба скорой помощи в Тель-Авиве подтвердила как минимум одну жертву теракта на набережной. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно сообщениям от службы скорой помощи Тель-Авива, один мужчина, пострадавший во время теракта, скончался. Ещё шестеро раненых направляются в больницу. Их состояние не уточняется.

На фоне этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервы военной полиции, а также дополнительные армейские силы.